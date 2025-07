Linda Martino | la danzatrice del ventre arrestata in Egitto per gli abiti indecenti e le danze provocanti

Linda Martino, la celebre danzatrice del ventre con oltre due milioni di follower su Instagram, è considerata una star in Egitto, ma ora si trova in carcere con l’accusa di offesa alla morale. La sua storia, tra passione artistica e tensioni politiche, evidenzia le sfide di un’artista che si sente più italiana che egiziana. La vicenda di Linda rappresenta un nuovo capitolo delle tensioni tra libertà artistica e repressione in Egitto, aprendo un dibattito globale.

Si fa chiamare Linda Martino ed è una danzatrice del ventre. Ha due milioni di follower su Instagram e in Egitto è considerata una star. Ha sposato un italiano ed è cittadina italiana, ha anche parenti in Veneto. Tanto da definirsi «più italiana che egiziana». Eppure da qualche settimana è in carcere. Con l’accusa di offesa alla morale. Quella del governo di Al Sisi. Che sta conducendo una battaglia contro artisti, ballerini, cantanti. E danzatrici del ventre: negli ultimi due anni ne sono state arrestate cinque. Le danzatrici del ventre arrestate in Egitto. Repubblica fa l’elenco: Gawhara, nome d’arte di Katerina Andreeva, è stata condannata a un anno di carcere con lavori forzati. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: linda - martino - danzatrice - ventre

Egitto, arrestata italiana danzatrice del ventre: “Ha offeso la morale; La ballerina di flamenco Linda Di Martino dal sindaco Francesco Rucco.

Egitto, arrestata italiana danzatrice del ventre: “Ha offeso la morale - Linda Martino ha due milioni di follower su Instagram ed è una star nel Paese. Lo riporta repubblica.it

La baby danzatrice del ventre stupisce tutti in studio - YouMedia - Botto improvviso nello studio di Affari Tuoi, Stefano De Martino spiazzato: "È svenuto qualcuno" Un forte rumore nello studio di Affari tuoi ha fatto sobbalzare Stefano De Martino nel corso della ... youmedia.fanpage.it scrive