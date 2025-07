Super Drum Camp 2025 | dal 4 all’8 agosto ad Arcevia AN

Il Super Drum Camp 2025 si conferma come l’evento imperdibile per batteristi e appassionati di musica, offrendo un’occasione unica di crescita e confronto in un’atmosfera magica. Dopo il grande successo delle passate edizioni, questa nuova avventura promette ancora più entusiasmo, insegnanti di livello, laboratori coinvolgenti e momenti di pura creatività. Preparatevi a vivere cinque giorni intensi nel cuore di Arcevia, dove talento e passione si incontrano per creare ricordi indimenticabili.

Dopo il grande successo delle edizioni precedenti, il S uper Drum Camp 2025 si prepara a una vera e propria evoluzione: più insegnanti, classi parallele, laboratori potenziati, jam session e ospiti speciali. Un’esperienza intensiva di cinque giorni interamente dedicata alla batteria, alla musica e alla crescita artistica e personale, nella suggestiva cornice di Arcevia (AN), uno dei borghi più belli d’Italia. Il Super Drum Camp è stato il primo Drum Camp in Italia e, da 12 anni, richiama batteristi da ogni regione, consolidandosi come il più ricercato e indicizzato del settore. Il nuovo format è pensato per portare ogni partecipante a un autentico Next Level sullo strumento: tecnica, espressività, consapevolezza musicale e performance saranno i pilastri di un percorso guidato da Dario Esposito, batterista con collaborazioni come Banco del Mutuo Soccorso, Balletto di Bronzo, Deelay e Federica Baioni 4tet, affiancato da un team di docenti esperti e ospiti d’eccellenza. 🔗 Leggi su Funweek.it

In questa notizia si parla di: camp - drum - super - arcevia

Dario Esposito, batterista e produttore, ha presentato questa mattina ai nostri microfoni l'edizione 2025 del Super Drum Camp Ascolta il podcast sul nostro sito https://www.radioromacapitale.it/articolo/podcast/dario-esposito-3/ Vai su Facebook

Drum Summer Camp 2022, sono aperte le iscrizioni!; Drum Summer Camp 2022 con Dario Esposito dal 28 al 31 luglio e dal 3 al 6 agosto ad Arcevia (AN).

‘Drum Summer Camp’: undicesima edizione - Dal 18 al 21 luglio e dal 4 al 7 agosto ad Arcevia (AN) con la guida di Dario Esposito, attuale batterista del Banco del Mutuo Soccorso. Come scrive funweek.it

Drum Summer Camp di Dario Esposito: dal Jazz al Progressive Rock - Askanews - (askanews) – Si è concluso il consueto appuntamento con il ritmo e la batteria che ha visto come scenario il Teatro Misa di Arcevia (An) perla dei borghi marchigiani: il Drum ... Scrive askanews.it