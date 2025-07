Mbangula al centro del calciomercato Juve | sei squadre sulle tracce del belga Potrebbe giocare lì nella prossima stagione ultime

Il calciomercato della Juventus si scalda intorno a Samuel Mbangula, giovane talento belga in uscita. Sei squadre sono sulle sue tracce, pronte a portarlo via dai bianconeri e a offrire un futuro diverso. La Juventus valuta attentamente le opzioni, ma la domanda che echeggia è: quale sarà la prossima destinazione di Mbangula? Le trattative sono aperte e il suo futuro si scrive ora nel vivo dell’estate.

Mbangula anima il calciomercato Juve in uscita: sono sei le squadre che vogliono l’esterno belga. Potrebbe giocare lì l’anno prossimo, ultime. Il calciomercato Juve in uscita si infiamma attorno a uno dei suoi talenti più puri. Samuel Mbangula, giovane e veloce esterno belga, è uno dei giocatori che la dirigenza bianconera è disposta a sacrificare per fare cassa e finanziare le operazioni in entrata. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, sul tavolo della Vecchia Signora sarebbero già pervenute diverse richieste di informazioni da ben sei club, sparsi in quattro dei principali campionati europei. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com