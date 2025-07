Un menu stellato di sei portate a soli 25 euro? Succede alla Malga Panna in Val di Fassa

Immaginate un viaggio culinario tra sapori raffinati e sostenibilità, senza svuotare il portafoglio. Alla Malga Panna, in Val di Fassa, questa estate si può gustare un menu stellato di sei portate per soli 25 euro: un’occasione unica da non perdere. Vi raccontiamo l’esperienza di un’alta montagna che unisce tradizione, innovazione e rispetto per l’ambiente, tutto in un assaggio indimenticabile. Preparatevi a scoprire un angolo di paradiso gastronomico.

A Moena, in Val di Fassa, il ristorante di alta montagna Malga Panna, con una stella Michelin da oltre trent’anni, quest'estate offre una vera esperienza gastronomica sostenibile che va ben oltre la tavola, grazie ad un’idea dello chef Paolo Donei. Siamo stati a provarla. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Un menu stellato di sei portate a soli 25 euro? Succede alla Malga Panna, in Val di Fassa

