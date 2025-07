Vlahovic è più di una suggestione per il Milan ma spunta l'Al-Hilal è lui l'alternativa a Osimhen

Dusan Vlahovic, un nome che scalda il cuore dei tifosi del Milan, ma ora si trova al centro di un'inaspettata suggestione con l'Al-Hilal che si fa avanti come possibile alternativa a Osimhen. La Juventus, nel frattempo, spera di sbloccare il mercato in attacco grazie a questa complicata asta di rumors e strategie. La corsa al centravanti perfetto è ancora tutta da scrivere: cosa riserverà il futuro? Continua a leggere.

Dusan Vlahovic è più di una suggestione per il Milan ma spunta l'Al-Hilal, è lui l'alternativa a Osimhen: la Juventus spera di risolvere la situazione quanto per sbloccare il mercato in attacco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: vlahovic - suggestione - milan - spunta

Vlahovic, suggestione di mercato: i 5 trasferimenti più onerosi dalla Juventus al Milan - Il mercato estivo infiamma le rivalità tra Juventus e Milan, con voci sempre più insistenti su un possibile addio di Dusan Vlahovic ai bianconeri.

Mercato #milan, casting punta: tra #retegui e #vlahovic spunta la clamorosa suggestione #victorosimhen Vai su X

Vlahovic è più di una suggestione per il Milan ma spunta l'Al-Hilal, è lui l'alternativa a Osimhen; Calciomercato Milan, Vlahovic in cima alla lista: ma Allegri ha un piano B; Il QS sulle mosse del Milan: Rebus attacco: Vlahovic in pole. E spunta Dovbyk.

Juventus, Vlahovic non molla. Ma il Milan potrebbe dare una mano a Comolli - Dusan Vlahovic è diventato un rebus da sciogliere per la Juventus, con Comolli al lavoro per trovare una soluzione. Scrive sport.virgilio.it

Milan, serve un centravanti: idea Vlahovic - Occhio all'ipotesi Vlahovic, attaccante in uscita dalla Juventus. Scrive calcioinpillole.com