Urano entra in Gemelli fino al 2033 | il significato e gli effetti su tutti i segni zodiacali

L’ingresso di Urano nel segno dei Gemelli segna un periodo di grandi cambiamenti e sorprese che influenzeranno tutti i segni zodiacali. Con questa rivoluzione planetaria, ci aspettano innovazioni, scoperte e nuove prospettive nel campo della comunicazione e della tecnologia. Ma quali saranno gli effetti su ciascun segno? Scopriamo insieme come Urano plasmerà il nostro futuro fino al 2033, portando sfide e opportunità uniche per ognuno di noi.

Urano mette un piedino nel segno dei Gemelli a partire da oggi, lunedì 7 luglio 2025, e rientrerà poi ufficialmente dall’aprile 2026 al 2033. Prepariamoci a innovazioni tecnologiche e mediatiche! Ecco cosa significa e quali sono i segni zodiacali che avranno Urano a favore o a sfavore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Luglio si apre con un movimento celeste che segna un punto di svolta per tutti i segni zodiacali: Urano, dopo anni in Toro, fa il suo ingresso nei Gemelli, portando con sé un'energia dinamica e imprevedibile. Se da un lato Venere, già nei Gemelli, alleggerisce

