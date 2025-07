Squid Game 3 | perché il vero perdente del gioco non è il concorrente 456 ma il Front Man

Il vero perdente di Squid Game 3 non è il concorrente 456, ma il Front Man. Mentre il futuro della serie negli Stati Uniti con David Fincher rimane incerto, riflettiamo su chi abbia davvero perso: forse il vero sconfitto è il creatore Hwang Dong-hyuk. Se nel 2025 potesse parlare con il sé del 2008, probabilmente gli direbbe che le sue idee audaci avrebbero incontrato molti rifiuti prima di diventare un fenomeno globale. Ma forse, proprio queste sfide lo hanno reso più forte.

Non sappiamo ancora quale sarà il futuro di Squid Game e se andrà davvero avanti negli USA con David Fincher. Intanto, una piccola riflessione sul vero sconfitto della serie. È altamente probabile che se il Hwang Dong-hyuk del 2025 potesse andare indietro nel tempo a rassicurare il sé stesso del 2008 fa dicendogli che quello che stava elaborando e avrebbe poi proposto a mezzo mondo ricevendo una lista infinita di "No, grazie" sarebbe poi stato non solo prodotto da Netflix ma si sarebbe trasformato addirittura una delle sue serie di punta, la versione più giovane avrebbe guardato quella più anziana con una dose di forte incredulità e scetticismo.