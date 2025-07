Almeno 80 morti e decine di dispersi nelle inondazioni in Texas

Le terribili inondazioni che hanno colpito il Texas hanno già causato almeno 80 vittime e decine di dispersi, tra cui molte bambine nel campo scout di Kerr. La devastazione e l’emergenza si fanno sempre più gravi, mentre le autorità temono un bilancio che potrebbe aumentare ulteriormente. È in questi momenti di crisi che la solidarietà e l’attenzione pubblica diventano essenziali per sostenere le persone colpite. Sono...

È salito ad almeno 80 morti il bilancio dell’alluvione che ha colpito il Texas nei giorni scorsi. Lo riporta la Cnn citando le autorità locali, precisando che 59 dei morti sono stati registrati nella contea di Kerr, molti dei quali al Camp Mystic, il campo scout femminile dove l’esondazione del fiume Guadalupe ha provocato la “strage delle bambine”. Le autorità affermano che il bilancio delle vittime purtroppo è destinato ad aumentare. Sono previste ulteriori tempeste nella regione nelle prossime 24-48 ore, il che potrebbe ostacolare le squadre di soccorso. Tre giorni dopo l’inondazione, una delle più grandi operazioni di ricerca e soccorso nella storia recente del Texas si sta trasformando in un’operazione di recupero. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Almeno 80 morti e decine di dispersi nelle inondazioni in Texas

