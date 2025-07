Caro Bertinotti la rivoluzione è un pranzo di gala

Caro Fausto Bertinotti, le scrivo questa cartolina per esprimere una sorpresa inattesa: dopo anni di pettegolezzi e malelingue sul comunista ricco e mondano, sembra che la realtà sia ben diversa. La sua figura, spesso avvolta in un alone di lusso e sfarzo, si rivela sorprendentemente modesta e autentica. Una verità che merita di essere condivisa, perché anche i simboli più forti possono nascondere profonde sincerità. Continua a leggere.

Caro Fausto Bertinotti, le scrivo questa cartolina perché sono preoccupato: dopo anni di pettegolezzi sul comunista ricco, compagno col cachemire, dopo anni di malelingue su falce&caviale, Bertinight e terrazze romane, rivoluzione e Dom Perignon, lotta dura e champagne senza paura, infatti, ci tocca prendere atto che lei, al contrario di ogni maldicenza, è davvero povero. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Caro Bertinotti, la rivoluzione è un pranzo di gala

In questa notizia si parla di: caro - bertinotti - rivoluzione - pranzo

Bertinotti: «La Rivoluzione d’ottobre è attuale» - Lettera43 - Nel 97esimo anniversario, Bertinotti ricorda l'impresa bolscevica del 1917: «Nel capitalismo finanziario globalizzato la loro lezione è ancora attuale» (foto). Si legge su lettera43.it

Bertinotti alla Ue invoca la rivoluzione in Italia - Allonsenfants, direbbero forse i fratelli Taviani, cineasti di provata fede progressista, se potessero commentare l ultima delle esternazioni di Fausto Bertinotti, l ultimo tocco di fioretto del ... Come scrive ilgiornale.it