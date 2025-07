Al cinema in settimana | da Superman a Jurassic World – La Rinascita

Se siete appassionati di cinema e desiderate immergervi in avventure epiche, emozioni e nuove scoperte, questa settimana è ricca di appuntamenti imperdibili nelle sale bergamasche. Dalla rinascita di Superman alle scene spettacolari di Jurassic World – La rinascita, ogni titolo promette un’esperienza unica. Non perdete l’occasione di vivere il grande schermo: ecco tutte le proposte per un cinema indimenticabile.

Arriva al cinema “Superman”, il nuovo capitolo dedicato all’eroe DC Comics. Il film, che approda nelle sale mercoledì 9 luglio, vede protagonista l’attore David Corenswet. In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “Dragon Trainer”, “Lilo & Stitch”, “Elio”, “M3gan 2.0” e “Jurassic World – La rinascita”. Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi in settimana LUNEDI’ 7 LUGLIO CAPITOL MULTISALA a Bergamo (non pervenuto) CINEMA CONCA VERDE a Bergamo “F1 – Il film” (ore 20:45); “Tre amiche” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 21). ARENA SANTA LUCIA a Bergamo “Dogville” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 21:30). 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Al cinema in settimana: da “Superman” a “Jurassic World – La Rinascita”

