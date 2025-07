Al Nassr e l’Arsenal Transfer offerte Impossible afferma che il Real Madrid Star’s Advisor

Le voci di mercato si infiammano: mentre si parla di un possibile trasferimento di Rodrygo dallReal Madrid all’Arsenal, il suo consulente smentisce categoricamente ogni offerta da parte di al-Nassr. Il club saudita, noto per la sua solidità finanziaria e le ambizioni di grande livello, sembra ora distante da questa operazione. Ma cosa ci riserva il futuro di questo talento brasiliano? Restiamo sintonizzati per scoprire come si evolverà questa intricata vicenda di calciomercato.

2025-07-06 14:13:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Il consulente dei media di Rodrygo afferma che i giganti sauditi al-Nassr non hanno fatto un’offerta per il Real Madrid Forward, che è stato collegato all’Arsenal. Si dice che il Brasile International Rodrygo, 24 anni, sia un bersaglio per il club finanziariamente potente del Cristiano Ronaldo, con il sole che ha riferito che al-Nassr vuole “dirottare” una mossa nella sua destinazione preferita della Premier League. “Rodrygo non ha ricevuto offerte di recente da al-Nassr”, ha affermato Helo Campagnolo, parlando con Al Riyadh. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

