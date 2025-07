A Wimbledon va in scena l’Italian Monday Tris azzurro a caccia dei quarti di finale

Oggi a Wimbledon si vivrà un emozionante “Italian Monday”, con tre talenti azzurri pronti a conquistare i quarti di finale. Jannik Sinner, Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego sono determinati a scrivere una nuova pagina di storia del tennis italiano sull’erba londinese. Con il sogno di superare ogni ostacolo, questi campioni si preparano a lasciare il segno. La sfida è aperta: chi conquisterà i prossimi traguardi?

Sarà un “ Italian Monday ” a Wimbledon quest’oggi. L’attesa è tutta per i tre italiani che si giocano un posto nei quarti di finale sull’erba londinese. Jannik Sinner, Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego hanno già scritto una pagina di storia e cercano di scriverne un’altra ancora, stabilendo un nuovo primato per il tennis azzurro. Si parte da Jannik Sinner, anche se il numero uno del mondo sarà l’ultimo a scendere in campo, visto che chiuderà il programma sul Centrale contro Grigor Dimitrov. Finora è stato un Sinner in versione schiacciasassi, che ha lasciato appena diciassette game agli avversari in tre partite, con il solo Luca Nardi che si è spinto a quattro game vinti in un solo set (era proprio il primo del torneo). 🔗 Leggi su Oasport.it