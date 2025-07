Maltempo in Bergamasca con pioggia e vento forte | tetti scoperchiati strade allagate e alberi caduti - Foto e video

La Bergamasca si riscopre sotto un cielo tempestoso, tra pioggia battente e vento impetuoso. Dopo i danni di venerdì, il maltempo si è riacutizzato, portando tetti scoperchiati, strade allagate e alberi abbattuti. Foto e video raccontano la furia della natura, mentre le comunità si preparano a ripartire. È un momento di sfida, ma anche di resilienza, per una regione che non si arrende.

IL METEO. Dopo il maltempo di venerdì e i danni che ha causato, un temporale con forte vento e pioggia si è nuovamente abbattuto sulla Bergamasca. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Maltempo in Bergamasca con pioggia e vento forte: tetti scoperchiati, strade allagate e alberi caduti - Foto e video

Torna il maltempo con piogge e temporali: instabilità diffusa sulla Bergamasca - Torna il maltempo sulla Bergamasca con piogge e temporali, portando instabilità diffusa. Ivan Malaspina del Centro Meteo Lombardo ci illustra le previsioni per le prossime ore e i prossimi giorni, evidenziando i fenomeni legati alle correnti atlantiche e alle gocce fredde che interessano la regione.

Dopo aver colpito le Orobie, il maltempo si sta abbattendo anche su città e pianura. A Treviglio la perturbazione è arrivata con pioggia intensa e fortissime raffiche di vento: una pianta è caduta in viale Montegrappa, davanti alla Coop, creando disagi alla circ

