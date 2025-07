Riconciliazione impossibile | il caso dei Duchi di Sussex

Il divario tra i Duchi di Sussex e la royal family sembra incolmabile, un muro fatto di divergenze e aspettative contrapposte. La questione si intreccia con l’eredità della Regina Elisabetta, simbolo di tradizione e unità ormai lontana da Meghan e Harry. Scopriamo insieme perché, nonostante tutto, una riconciliazione appare ormai impossibile, e cosa significa questa frattura per il futuro della monarchia. Leggi tutto su Donne Magazine.

Harry perde l'appello in tribunale a Londra per riavere la sicurezza per sé (Meghan e i figli) nel Regno Unito. «Deluso, vorrei riconciliarmi con la famiglia. Mio padre non mi parla»; L'intervista shock di Harry alla Bbc, che cambierà per sempre la sua posizione; Royal Family, Harry prepara il colpo di grazia: “Li costringerà a farlo”.

