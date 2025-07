Pozzuoli | il Comitato Pozzuoli Sicura incontra la cittadinanza | LE PROPOSTE

Pozzuoli si anima di partecipazione e impegno civile: domenica 6 luglio, il Comitato 'Pozzuoli Sicura' ha incontrato i cittadini presso l’Anfiteatro Flavio, ascoltando le loro preoccupazioni e proponendo soluzioni concrete. Tra confusione e ritardi, la comunità si mobilita per tutela e sicurezza. È solo l'inizio di un percorso condiviso verso un futuro più sicuro e trasparente per tutti.

Ieri, domenica 6 luglio, presso l’Anfiteatro Flavio di Pozzuoli, il Comitato ‘Pozzuoli Sicura’ ha incontrato una delegazione di cittadini per denunciare: la totale confusione sulle dichiarazioni di autorevoli rappresentanti del mondo scientifico che provocano allarmismi e danni di immagine; per protestare contro i tempi biblici per la messa in sicurezza dei fabbricati sgomberati dopo la . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it