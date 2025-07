Sciopero dei treni il 7 e 8 luglio | orari garantiti Trenitalia Italo e motivazioni dello stop

Se pianifichi un viaggio nei prossimi giorni, è importante conoscere lo sciopero dei treni previsto per il 7 e 8 luglio, che coinvolgerà molte compagnie come Trenitalia, Italo, Tper e Trenord. Dalle ore 21:00 di oggi fino alle 18:00 di martedì, saranno possibili cancellazioni e ritardi sui regionali, Frecce e Intercity. Scopri quali sono i treni garantiti e come organizzarti al meglio per evitare inconvenienti. Continua a leggere per tutti i dettagli.

Lo sciopero dei treni del 7 e 8 luglio coinvolgerà regionali, Frecce e Intercity di Trenitalia e convogli Italo, Tper e Trenord che subiranno cancellazioni, ritardi e variazioni. Stop dalle ore 21:00 di oggi e fino alle ore 18:00 di martedì. Le liste dei treni garantiti e la fascia di garanzia per i pendolari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

#Sciopero - Ferrovie Trenitalia. Dalle 21:00 di domani non garantito il servizio delle linee regionali. Prevista fascia di garanzia 06:00-09:00 con servizi minimi essenziali garantiti. Lo sciopero terminerà alle 18:00 dell'8 luglio.

