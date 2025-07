Oroscopo provocatorio e pungente della settimana dal 7 giugno al 13 luglio 2025

Benvenuti all’oroscopo più provocatorio e tagliente di sempre: dalla settimana dal 7 giugno al 13 luglio 2025, le stelle vi svelano un attico di tensioni cosmiche e delicate equilibri. Niente Mercurio retrogrado, ma sembra che voi siate in rotta di collisione con l’universo stesso! Preparati a scoprire come difenderti con il sarcasmo, perché, in questa fase, l’ironia sarà la tua unica arma vincente. Ariete, ecco cosa ti aspetta…

Ritorna il bollettino cosmico per anime perse e nervi tesi. Le stelle parlano chiaro: ve ne andrebbe bene anche una sola. ma manco quella. Non c’è Mercurio retrogrado, ma siete comunque retrogradi voi. Marte vi guarda male, Venere vi schifa, Giove si fa i cavoli suoi. In poche parole: siete circondati, e l’unico che vi difende è l’autoironia (se ne avete ancora una mezza dose). Ariete. (21 marzo – 19 aprile). La tua impulsività questa settimana batte ogni record: rompi più cose che cuori. Occhio alle testate, sia emotive che contro gli stipiti. Hai l’energia di un petardo acceso, ma l’intelligenza di chi se lo tiene in tasca. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Oroscopo provocatorio e pungente della settimana (dal 7 giugno al 13 luglio 2025)

