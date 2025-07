La pittura di MADA incontra i tappeti di design di Fabio Morandi una mostra d’arte da non perdere

di un dialogo sorprendente tra la pittura vibrante di Mada e i tappeti di design di Fabio Morandi. Un connubio di creatività, passione e audacia che invita il pubblico a immergersi in un universo di emozioni intense e sorprendenti. Non perdere l’occasione di vivere questa esperienza unica, capace di trasformare l’arte in un viaggio sensoriale indimenticabile.

“Emozioni Audaci”, a Pietrasanta dal 16 luglio al 4 agosto 2025 Il coraggio ha preso forma a colori e si è fatto arte. Pietrasanta, città da sempre crocevia di artisti, ospita dal 16 luglio al 4 agosto 2025 un progetto che sembra più una rivelazione che una mostra. Si chiama “Emozioni Audaci”, ed è l’esito . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - La pittura di MADA incontra i tappeti di design di Fabio Morandi, una mostra d’arte da non perdere

