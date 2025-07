L’Europa e una sintesi accettabile

L’Europa si avvicina a una svolta cruciale: con la fine dei dazi prevista per il primo agosto, si apre uno spiraglio di speranza ma anche di incertezza. Mentre Washington sembra giocare d’anticipo, lasciando intendere che le tensioni commerciali potrebbero non essere definitive, l’Italia, con 65 miliardi di esportazioni negli USA, si prepara a cogliere le opportunità di un mercato strategico. È il momento di capire come questa nuova fase influenzerà il nostro futuro economico.

Roma, 7 luglio 2025 – Proviamo a partire dal bicchiere mezzo pieno: la tagliola dei dazi scivola al primo agosto. Il che da un lato prolunga la fase di incertezza, la nemica giurata dell'economia, ma dall'altro fa capire che Washington adora indossare i guantoni, ma poi preferisce che suoni l'ultimo gong. Figuriamoci l'Europa e a maggior ragione l'Italia che negli Usa piazza merci per 65 miliardi di euro, seconda (di poco) solo alla Germania. Quindi oggi i messaggeri di Trump recapiteranno nel mondo 12 lettere commerciali, ma non è affatto detto che non possano finire presto in un cestino. Se il segretario al tesoro Bessent prevede nelle prossime 72 ore molti accordi, insomma, è possibile che il postino della Casa Bianca suoni solo una volta.

