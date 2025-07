oggi trump invia le lettere sui dazi la situazione in europa

Alle 12:00 di oggi (le 18 italiane), un’importante svolta si sta delineando nelle relazioni commerciali tra Stati Uniti e Europa. Donald Trump, attraverso una comunicazione su Truth, annuncia l'invio delle lettere sui dazi, mentre i negoziati con l’UE sembrano finalmente prendere slancio. Un segnale di possibile apertura che potrebbe influenzare il futuro delle relazioni economiche transatlantiche. La scena politica internazionale si prepara a un nuovo capitolo, e l’attesa è tutta per le decisioni che seguiranno.

L’ora X sono le 12 di oggi, le 18 italiane. L’annuncio arriva direttamente dal presidente americano Donald Trump che, su Truth fissa l’orario in cui partiranno le prime lettere sui dazi. Sembrano aprirsi spiragli per l’Europa: Bessent ha infatti giudicato positivo il negoziato con l’Unione europea, che sta “facendo ottimi progressi” dopo un “inizio lento”. Prima di lasciare il New Jersey per far rientro a Washington, dove oggi incontrerà il primo ministro israeliano Netanyahu, Trump ha spiegato che oggi “invieremo lettere relative agli accordi commerciali. Potrebbero essere 12, forse 15. e abbiamo anche concluso accordi”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it