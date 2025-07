Tour de France 2025 dove vedere la tappa di oggi Valenciennes – Dunkerque | orari TV percorso e favoriti

Scopri tutto sulla terza tappa del Tour de France 2025, da Valenciennes a Dunkerque, un percorso pianeggiante che promette emozioni e sprint mozzafiato. Ti sveliamo orari, come seguire la gara in diretta TV e streaming gratis, e i favoriti di giornata. Non perdere l’occasione di vivere ogni secondo di questa avvincente sfida ciclistica: continua a leggere e preparati a tifare i tuoi campioni preferiti!

Terza tappa al Tour de France 2025, totalmente pianeggiante e che vedrà favoriti ancora una volta i velocisti di giornata. Diretta della corsa, in chiaro senza costi, sulle reti Rai sia in TV sia in streaming. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Tour de France 2025, la tappa di domani Lauwin-Planque-Boulogne-sur-Mer: i big sono pronti per il primo scontro - il percorso, con salite e discese impegnative, promette scintille tra i grandi favoriti. La sfida di domani sarà un banco di prova importante per definire le gerarchie e scoprire chi avrà la meglio nella battaglia che si preannuncia infuocata.

Tour de France 2025, Presentazione Percorso e Favoriti Terza Tappa: Valenciennes – Dunkerque (178,3 km) Vai su X

Percorso e favoriti terza tappa Tour de France 2025, Valenciennes-Dunkerque: orari, GPM e dove vederla in tv e streaming. Milan cerca il colpaccio - Dopo due volate a ranghi ristretti, la terza tappa della Grande Boucle 2025 dovrebbe concludersi con una volata di gruppo. Scrive eurosport.it