Barbara Bobulova | Da piccola in casa avevamo paura di parlare C’erano spie comuniste dappertutto

Da bambina, Barbara Bobulova temeva di parlare in casa, convinta che spie comuniste fossero ovunque. Cresciuta tra Spilimbergo e la Cecoslovacchia, il suo percorso è stato un sorprendente viaggio tra paure infantili e scelte coraggiose. L’incontro con Marco Bellocchio ha segnato il suo cammino, portandola a brillare sul piccolo schermo. Ora, a distanza di anni, si prepara a rivivere quel percorso con la serie HBO su Enzo Tortora, un racconto di verità e passione che non smette di sorprendere.

Spilimbergo (Pordenone), 7 luglio 2025 –?????L’adolescenza, in quella che ancora si chiamava Cecoslovacchia; l’arrivo in Italia, l’incontro con un maestro del cinema come Marco Bellocchio. Capirsi con gli occhi, prima che con le parole. E poi ritrovarlo, adesso, tanti anni dopo, nella serie televisiva Hbo su Enzo Tortora, “Portobello”, in arrivo nel 2026, a raccontare l’assurda vicenda del conduttore televisivo protagonista di uno dei più tremendi errori giudiziari della storia italiana.? Barbora Bobulova è stata ospite d’onore alle Giornate della Luce di Spilimbergo.? Una carriera intensa, con tanto cinema, tanta televisione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net