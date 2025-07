Dazi Donald Trump sta per inviare decine di lettere di ultimatum | tremano Italia ed Europa

Dazi, Donald Trump si prepara a inviare decine di lettere di ultimatum ai Paesi coinvolti, tra cui Italia ed Europa, con tariffe "definitive" che potrebbero sconvolgere il commercio globale. Questa mossa rappresenta un tentativo di massima pressione per forzare i governi a negoziare e salvaguardare gli interessi economici degli Stati Uniti. Ma quali conseguenze avrĂ questa strategia sulle economie europee?

Le lettere che l’amministrazione statunitense si sta apprestando ad inviare conterranno le tariffe “definitive” per i Paesi che non hanno ancora raggiunto un accordo con gli Usa sui dazi. Ad annunciarlo è stato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Si tratta di un’ultima mossa per applicare la massima pressione per spingere numerosi governi a negoziare con Washington per continuare ad esportare i propri beni e servizi. (ANSA FOTO) – Notizie.com La nuova deadline è stata fissata per oggi, lunedì 7 luglio 2025, alle ore 12, le 18 in Italia. 🔗 Leggi su Notizie.com