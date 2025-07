Arnautovic l’ex agente | All’Inter non è stato deludente ma importante!

L’ex agente di Marko Arnautovic, Rob Groener, esprime grande soddisfazione per la carriera dell’attaccante austriaco, sottolineando il suo impatto positivo all’Inter e il valore che potrebbe portare al Rapid Vienna. La sua presenza non è solo un rinforzo tecnico, ma anche un catalizzatore di fiducia e leadership in campo. Un vero e proprio leader che, anche da svincolato, continua a ispirare e a fare la differenza nel calcio internazionale.

L’ex agente di Arnautovic soddisfatto per la seconda esperienza all’Inter dell’attaccante austriaco, oggi svincolato. Le sue parole. RAPID VIENNA – L’ex agente di Marko Arnautovic, Rob Groener, ha parlato ad APA nell’eventuale arrivo dell’ex attaccante dell’Inter in Austria: « Sarebbe sicuramente un rinforzo per il Rapid Vienna. Porta in squadra qualcosa che ispira fiducia. Non ha paura di nessuno. Irradia fiducia, e anche gli altri giocatori lo percepiscono ». INTER – Sempre l’ex agente di Arnautovic sulla sua seconda esperienza in nerazzurro: « Può anche essere molto soddisfatto di quel periodo. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Arnautovic, l’ex agente: «All’Inter non è stato deludente, ma importante!»

In questa notizia si parla di: arnautovic - agente - inter - stato

L'ex agente di Arnautovic: "Marko può senza dubbio ritenersi orgoglioso di quel capitolo della sua carriera. Per l'Inter lui è stato un elemento rilevante e ha saputo dimostrare di essere all’altezza. Di certo, il suo contributo non è passato inosservato né ha delus Vai su Facebook

L'ex agente di #Arnautovic: "È stato importante in questi anni per l'Inter, di certo non ha deluso. Lui bravo quanto Ibra" Vai su X

L'ex agente di Arnautovic: È stato importante in questi anni per l'Inter, di certo non ha deluso....; Rapid Vienna, la mano degli sponsor per arrivare ad Arnautovic. Investimento da 6,5 milioni; SI - Leoni, Milan e Inter faranno di tutto per acquistarlo dal Parma: le strategie.

L'ex agente di Arnautovic: "È stato importante in questi anni per l'Inter, di certo non ha deluso. Lui bravo quanto Ibra" - Rob Groener, ex agente di Marko Arnautovic nella sua prima esperienza all'Inter, ha parlato ai microfoni dell'agenzia APA commentando l'ipotesi di un approdo al Rapid Vienna per l'attaccante: "Sarebbe ... Segnala msn.com

Arnautovic torna al Rapid Vienna? Il ds dei viennesi frena: «Siamo interessati, ma le priorità sono altre» - Le parole del ds dei viennesi Markus Katzer sulla trattativa con i nerazzurri Il ritorno di Marko Arnautovic al Rapid Vienna resta un’idea affascinante ma, ... Si legge su calcionews24.com