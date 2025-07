Kate Middleton Wimbledon attende la sua madrina | le regole ferree della Royal Box

Kate Middleton, madrina di Wimbledon, è pronta a stupire il pubblico con la sua eleganza e il rispetto delle regole rigorose della Royal Box. Mentre il torneo entra nel vivo, l’attesa cresce, alimentata dai dubbi sulla sua salute, ma le prove generali indicano che sarà presente. La sua visita di Stato promette di essere un momento memorabile, consolidando il suo ruolo di ambasciatrice di stile e raffinatezza. Kate e...

Il torneo di Wimbledon, il più famoso al mondo nel mondo del tennis, ha avuto inizio ed è anzi entrato ormai nel vivo. In tanti attendono la presenza della Principessa Kate Middleton, che è madrina della manifestazione. Considerando il suo stato di salute, i dubbi non mancano. Tutto però dovrebbe procedere come da programma. L’apparizione ci sarà e anzi è in programma una sorta di prova generale. Una visita di Stato che vedrà proprio Kate e William avere un ruolo cruciale. Ennesima prova di come ormai l’amata Principessa possa tornare pienamente a una gestione del proprio calendario ufficiale. Kate Middleton a Wimbledon. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Kate Middleton, Wimbledon attende la sua madrina: le regole ferree della Royal Box

In questa notizia si parla di: kate - middleton - wimbledon - madrina

Kate Middleton regina della natura: «Guarisce corpo e spirito» - Kate Middleton, da sempre amante della natura, ha trovato un profondo conforto nella bellezza del mondo naturale durante le sue difficoltà.

La madrina del famoso torneo di tennis è attesa nel Royal Box di Wimbledon. E forse questa volta si porterà dietro il principino Louis Vai su Facebook

Wimbledon, i migliori look di sempre visti sugli spalti, da Kate Middleton a Sienna Miller; Kate Middleton sarà a Wimbledon? Al via oggi il torneo di tennis; Kate Middleton, i look iconici da quando è madrina di Wimbledon.

Kate Middleton a Wimbledon, anche lei ha osato rompere il protocollo - Kate Middleton è la patrona di Wimbledon ma ha infranto la regola più importante del dress code, osando presentarsi con questo accessorio. Secondo dilei.it

Kate Middleton e William: spunta uno “scandalo” prima di Wimbledon - Scandalo legato a offerte di incontri privati con Kate Middleton e il principe William da 23 mila euro. Si legge su msn.com