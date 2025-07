Dalle infradito minimal alle ballerine rétro fino ai sandali dal tacco a stiletto 3 abbinamenti infallibili per l’estate

Il pezzo elegante di cui non possiamo fare a meno neanche quando il caldo si fa sentire? Sono i pantaloni con la piega estivi che mantengono intatta la loro allure sartoriale ma puntano su materiali più leggeri e freschi. Sono senza dubbio una certezza del nostro armadio e risolvono un sacco di problemi in fatto di look. Sia in ufficio che ne tempo libero. Ma oltre che agli abbinamenti con dei top variegati, il trucco per non farli diventare troppo banali è giocare con le scarpe, ogni volta diverse a seconda del mood e della situazione. Chi è in cerca di nuove idee outfit può dare un'occhiata all'account Instagram di Anouk Yve, designer e fashion inflluencer olandese che sembra averne fatta la sua divisa per la stagione estiva ma in maniera mai banale.