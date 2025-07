Nuova piscina comunale a Sesto Fiorentino partito il confronto per la progettazione

Sesto Fiorentino si prepara a una svolta sportiva con la nuova piscina comunale. Il sindaco Lorenzo Falchi, l’assessore Damiano Sforzi e importanti rappresentanti sportivi hanno avviato il confronto sulla progettazione, puntando a creare un impianto all’avanguardia per valorizzare il nuoto e lo sport locale. Questa collaborazione segna un passo decisivo verso un futuro ricco di opportunità e benessere per tutta la comunità sestese, promuovendo salute, inclusione e passione sportiva.

SESTO FIORENTINO – Il sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi e l’assessore allo sport Damiano Sforzi hanno incontrato nei giorni scorsi il presidente regionale toscano del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Simone Cardullo, il presidente della Federazione Italiana Nuoto Riccardo Bresci e la presidente dell’associazionismo sestese Monica Barducci per presentare e condividere il progetto della nuova piscina comunale, con un focus sugli aspetti sportivi e gestionali del nuovo impianto. “Quando una pubblica amministrazione progetta e realizza un impianto sportivo in linea con i tempi, guardando non solo al presente, ma sopratutto al futuro, non può che ricevere apprezzamenti sottolinea il presidente del Coni Toscana Simone Cardullo – La costruzione della nuova piscina di via Rimaggio, in sostituzione dell’attuale ormai vetusta, con enormi costi di gestione e con problemi di parcheggio, dimostra l’attenzione di questa Amministrazione al mondo dello sport e del sociale per una disciplina che vede la partecipazione di giovani e meno giovani”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: sesto - fiorentino - piscina - comunale

Il 16 maggio a Sesto Fiorentino la presentazione del Quaderno della Fondazione Rosselli - Il 16 maggio, Sesto Fiorentino ospiterà la presentazione del Quaderno 2025 della Fondazione Rosselli, intitolato 'Toscana Regione d'Italia' (ed.

Mariselda Summertime. A Luglio in negozio, non sono fine stagione ma anche tante nuove proposte. • • • #summertime #womanstore #womanoutfit #mariselda #sestofiorentino Vai su Facebook

Nuova piscina: incontro in Comune con il Coni; Approvato il progetto esecutivo della nuova piscina comunale; Sesto Fiorentino approva progetto per nuova piscina comunale.

Nuova piscina: incontro in Comune con il Coni - Il sindaco Lorenzo Falchi e l'assessore allo sport Damiano Sforzi hanno incontrato nei giorni scorsi il presidente regionale toscano ... Secondo piananotizie.it

Sesto Fiorentino approva progetto per nuova piscina comunale - la Nazione - La giunta comunale di Sesto Fiorentino (Firenze) ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione della nuova piscina comunale in via di Rimaggio ... Lo riporta lanazione.it