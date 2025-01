Ilrestodelcarlino.it - Deka Riders, si parte

E’ iniziato con un minuto di raccoglimento per ricordare Sara Piffer, la diciannovenne ciclista trentina vittima dell’investimento mortale sulle strade di Mezzocorona mentre si stava allenando col fratello, la serata di presentazione della squadra Juniores 2025 delTeam di Sant’Agata sul Santerno. Ben centoventi le persone che hannocipato all’evento, presso il circolo Campagnolo di Cotignola, unitamente a numerose autorità civili e sportive: dal vice sindaco di Lugo, Luigi Pezzi, a Daniela Isetti, componente del direttivo dell’Unione Ciclistica Internazionale, fino al vicepresidente regionale della Federazione ciclistica italiana, Alessandro Spada, al commissario tecnico della nazionale Under 23 Marino Amadori, e a numerosi ex campioni del pedale, come Roberto Conti, Fabiano Fontanelli, Cristian Gasperoni, oltre al patron della Carrera Pro Bike (sponsor tecnico della squadra), Davide Boifava.