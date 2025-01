Iltempo.it - Dacia al top anche grazie a Duster

Quello appena concluso è stato un anno incredibile per il marchioche ha fatto registrare il miglior anno di vendite in Italia dal 2006, con 99.371 veicoli venduti (+13,1%) e una quota di mercato del 5,65%. È non solo, perché per il secondo anno consecutivoè leader nel mercato retail e il brand preferito dai clienti privati. Il 2024 si conclude con risultati straordinari per, che registra il record di vendite assoluto dal lancio del brand in Italia nel 2006. Per il secondo anno consecutivo, il marchio si conferma leader nel mercato retail, conquistando il quarto posto nelle vendite di autovetture.si conferma ancora una volta il brand preferito nel mercato a privati, con una crescita del 13,6% rispetto all'anno precedente e una quota di mercato a due cifre che segna un altro recordal 10,1% con il quale ha chiuso il 2024.