Da truffato ad accusato di riciclaggio. Il calvario di un operaio iniziato con la richiesta di un prestito

Viareggio, 31 gennaio 2025 – “Mi date la vostra parola che questo è l’ultimo pagamento?”. L’uomo, nel momento in cui digita quel messaggio, é ignaro che ilcominciato per ladi unon-line, invece, é solo all’inizio. E che a lui, prosciugato pian piano di tutti i risparmi, nei mesi successi arriveranno una sequela di denunce per truffa davanti a numerosi tribunali d’Italia. E da ultimo, forse solo in ordine di tempo, un rinvio a giudizio per. È l’epilogo di una storia, infida come le sabbie mobili, cominciata a febbraio del 2021. Quando unversiliese – tutelato dall’avvocato Enrico Carboni – ha risposto ad un annuncio su Facebook che prometteva un finanziamento, fino a 7mila euro, a condizioni agevolate. Dal social la conversazione si è spostata su Whatsapp, dove un fuffa-broker ha subito chiesto all’uomo un bonifico di 95 euro per poter avviare la pratica.