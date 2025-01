Dilei.it - Checklist del trasloco: tutto quello che devi fare prima e dopo aver cambiato casa

Leggi su Dilei.it

Traslocare è una di quelle esperienze che sembra super emozionante. finché non ci si trova nel mezzo del caos di scatoloni, scadenze e oggetti sparsi ovunque.Che sia il primoo l’ultimo di una lunga serie, che andiate a vivere da sole o con coinquilini, la chiave per non impazzire è la pianificazione. Nessuno vuole ritrovarsi nella nuovasenza sapere dove sia finito lo spazzolino o, peggio, senzaattivato la luce e il gas! Per renderepiù semplice, e magari anche un po’ più divertente, ecco una guida su cosailper affrontarlo senza ansia.Pianificare il: meglio iniziare in anticipoAspettare l’ultimo momento per organizzare unè il modo più sicuro per trasformarlo in una corsa contro il tempo. Per evitare il panico degli ultimi giorni, è sempre meglio cominciare con largo anticipo.