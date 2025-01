Anteprima24.it - Centrosinistra, guerra totale a De Luca: Manfredi e M5S spingono per ufficializzare Fico prima della sentenza della Consulta

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiIlregionale cerca di affrettare i tempi per l’annuncio del candidato alla presidenzaRegione, ma sale la tensione con i fedelissimi di Vincenzo De.Da indiscrezioni raccolte da Ante24.it, nella serata di ieri il sindaco di Napoli Gaetano, avrebbe partecipato a un tavolo con vari esponenti delcampano. L’argomentodiscussione sarebbe stato la scelta del candidato alla presidenzaRegione Campania ma anche il timingufficializzazione.Sul tavolo ci sarebbe un solo nome, quello dell’ex presidenteCamera dei Deputati, Roberto, in quota Movimento 5 Stelle. Sulla tempisticaufficializzazione, però, non c’è accordo. Deavrebbe chiesto di attendere il responsoConsulta sul ricorso del governo contro la legge regionale su terzo mandatodila candidatura di