Ilgiorno.it - Carla Badiali fra dipinti e collage. La storia del “Gruppo di Como“

Leggi su Ilgiorno.it

L’intera carriera di una delle rappresentanti più accreditate dell’astrattismo italiano,, è in mostra alla M77 Gallery di via Mecenate 77, che fino al 15 marzo ospita "geometria e poesia", con più di 50 opere, tra, disegni e. La retrospettiva è curata dallo storico e critico d’arte Luigi Cavadini, autore del Catalogo generale dell’opera dell’artista comasca, nata a Novedrate nel 1907 e scomparsa nel 1992, e ripercorre l’intera carriera di, lungo sei decenni: dalla prima metà degli anni Venti fino alla fine degli anni Ottanta. Un percorso costruito in collaborazione con gli eredi dell’artista, che si apre con la fase legata alla figura, riconducibile a un breve arco temporale, all’incirca tra il 1925 e il 1932, tra cui spicca il delicato Autoritratto del 1926, un pastello colorato su carta.