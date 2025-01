Juventusnews24.com - Benitez attacca l’operato di Thiago Motta: «Ritardo clamoroso, alla Juve non si addice il ruolo di comparsa»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24di: di seguito le sue dichiarazioniGazzetta dello Sport sul rendimento dell’allenatore dellantusRafaè intervenutoGazzetta dello Sport per parlare dellantus, reduce dpesante sconfitta in Champions League contro il Benfica. Le sue parole.– «I bianconeri hanno undal Napoli ma sono punti a due punti dal quarto posto della Lazio e se la qualificazione sicura in Champions, con il quarto posto, può essere un obiettivo – ma minimo – allora non si deve avvertire lo stress. Mantus non siildi, non può permetterselo né per quello che racconta la storia e né per la qualità dell’organico»Leggi suntusnews24.com