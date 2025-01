Superguidatv.it - Beautiful, anticipazioni settimanali dal 1° al 7 febbraio 2025: Taylor e Ridge discutono sulla decisione di Steffy

Cosa ci attende nella settimana dal 1° al 7nella soap americana? L’appuntamento quotidiano su Canale 5 con le vicende dei Forrester si preannuncia particolarmente ricco di colpi di scena, e nel corso degli episodiassisteremo al confronto tra, riguardo alladidi abbandonare il marito Finn e trasferirsi a casa di Eric., tramedal 1° al 7ascolta il racconto del salvataggio di Kellyspiaggia per mano di Sheila. Pur essendo amareggiata per l’attaccamento che Finn prova per la madre naturale, la dottoressa Hayes non è d’accordo cone le fa notare che la suadi lasciarlo abbandonando la casa familiare è stata una mossa avventata.vorrebbe che la figlia si ricongiungesse subito con il marito, mentrenon è d’accordo.