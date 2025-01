Ilgiorno.it - Apeirogorn: due padri, un solo dolore. L’urlo di pace per Israele e Palestina

Leggi su Ilgiorno.it

Milano Questa sera nella Sala Grande del Teatro Franco Parenti alle ore 20 va in scena “” spettacolo/riflessione sul conflitto israeliano-palestinese con musica, teatro, frammenti cinematografici, protagonista Corrado Gambi che ne cura la regia, con Valentina Cova, Francesco Viletti e l’accompagnamento di Livia Hagiu al violino e del Maestro Andrea Albertini al pianoforte. Prodotto da Le Tre Corde, racconta l‘amicizia fra due, un palestinese e un israeliano, che condividono lo stesso atroce lutto: entrambe hanno perso le loro figlie, Abir, 10 anni, Smadar, 13, vittime della violenza che attanaglia i loro popoli, i loro territori. Unindescrivibile che trasforma la rabbia di duein un incontro, scontro che diventa sia per Bassam Aramin, palestinese, sia per Rami Elhanan un impegno costante per la; un urlo dinonostante il conflitto continui a scandire, come prima, la loro vita quotidiana, dalle strade che sono autorizzati a percorrere, ai checkpoint.