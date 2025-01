Laprimapagina.it - Addio a Benito Davanzati, storico calciatore e volto amato di Città di Castello

Leggi su Laprimapagina.it

Nei giorni scorsi si è spento all’età di 88 anni, figura storica dello sport e della comunità didi(Perugia). Difensore di grande fisicità e velocità, noto come il “Ribot” del calcio, ha militato tra Serie A e Serie D vestendo prestigiose casacche, tra cui Perugia, Spal, Pisa, Pontedera, Figline e, soprattutto, l’di, con cui ha collezionato 28 presenze.La sua carriera calcistica ha toccato l’apice con una presenza in Serie A l’8 gennaio 1961 con la Spal, coronata da un gol. Ma il legame condiè andato ben oltre il calcio: nel 1972 partecipò, insieme alla moglie Anna Gragnola, a “Giochi senza Frontiere”, contribuendo alla storica vittoria dellaa Nizza e al secondo posto nella finale di Losanna.Oltre allo sport,è stato per decenni un punto di riferimento per la comunità come edicolante di Piazza Matteotti, attività che ha gestito con la moglie fino al 2004.