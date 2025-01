Imiglioridififa.com - Tutti i regali della nuova Stagione di FC 25, nuovi premi e il ritorno di una vecchia fiamma

Leggi su Imiglioridififa.com

La, la quinta, di Ultimate Team è ufficialmente iniziata, portando con sé una valanga di novità e contenuti esclusivi. Il Tour Mondiale fa tappa in Brasile, introducendo eventi a tema che accompagneranno i giocatori nel corso.Questaè composta da 40 livelli, con ricompense basate sul completamento degli obiettivi giornalieri e settimanali. Inoltre come novità, l’obiettivo “Partite Settimanali” offre pacchetti garantiti, includendo carte speciali come Stelle del Futuro, Ascesa Epica e Fanta FC. All’ultimo livello troverete unaer League e dei giocatori dei vecchi Fifa.Le Division Rivals ora assegnano più punti per la qualificazione ai Playoff Champions, facilitando l’accesso alla competizione. Infine, fa il suo“Road to the Final”, con una serie di oggetti a tema disponibili nella classifica stagionale e aggiornamenti basati sulle prestazioni delle squadre nelle competizioni europee.