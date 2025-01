Lanazione.it - Toscana Diffusa. PD: “Per Aree interne e periferiche interventi straordinari diventano strutturali”

Arezzo, 30 gennaio 2025 – “Unapiù vicina e più coesa. È l’intento della legge con la quale la Regione punta a dare opportunità a quanti vivano in territori lontani dai centri urbani e dai loro servizi. La proposta di legge avanzata dal Presidente Giani ha trovato nell’iter in Commissione e in Aula un arricchimento grazie agli emendamenti presentati dal Partito Democratico, dando vita così a un testo maggiormente dettagliato e ancor più incisivo”. Questo il commento del presidente del Presidente del Gruppo Pd in consiglio regionale Vincenzo Ceccarelli all’approvazione da parte dell’assemblea legislativa della Proposta di legge n. 274 “Valorizzazione della”, finanziata per l’anno 2025 con 2,3 milioni di euro. Altre risorse arriveranno con prossime variazioni di bilancio.