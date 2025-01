Movieplayer.it - The Social Network, Jesse Eisenberg: "Non hanno voluto che incontrassi Mark Zuckerberg prima delle riprese"

Leggi su Movieplayer.it

La star del film di David Fincher ha confessato che un produttore non gli avrebbe permesso di conoscere il fondatore di Facebook.ha raccontato di non essere stato autorizzato ad incontrareper prepararsi al ruolodi Thedi David Fincher. Ospite del podcast Awards Chatter,ha confessato la propria volontà di incontraredi lavorare al film di David Fincher ma le cose non sono andate come previsto. La telefonata aVisto che la produzione non aveva organizzato un incontro condecise di mettersi in macchina e dirigersi direttamente da lui,di ricevere una telefonata durante il tragitto. "Stavo guidando per incontrarlo perché mi era .