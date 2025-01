Quotidiano.net - Terra dei Fuochi: l'Italia deve agire entro due anni per risolvere l'emergenza inquinamento

Le autoritàne mettono a rischio la vita degli abitanti delladei, l'area tra le province di Napoli e Caserta inquinata per decenni da inmento di rifiuti tossici, discariche abusive e roghi di immondizia. Lo ha stabilito la Corte europea dei diritti umani, accogliendo parte delle decine di ricorsi presentati a Strasburgo da residenti e associazioni del territorio: ora l'ha dueper introdurre misure che risolvano l'in un territorio dove l'impennata di malattie gravi e decessi è stata confermata anche da studi scientifici ufficiali. La Corte ha riconosciuto un rischio di morte "sufficientemente grave, reale e accertabile", che può essere qualificato come "imminente". Per i giudici, tra l'altro, è mancata una "comunicazione completa e accessibile, per informare il pubblico in modo proattivo sui rischi potenziali o reali per la salute e sulle azioni intraprese per gestire tali rischi.