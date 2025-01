Thesocialpost.it - Sigarette, altro aumento in arrivo: le marche interessate, a quanto ammonta e da quando scatta

Leggi su Thesocialpost.it

Altre brutte notizie inper i tabagisti. Un nuovodelleè alle porte. Dopo quello dello scorso 23 gennaio 2025, che ha portato alcunea costare 20 centesimi in più per ogni pacchetto. con il decreto direttoriale del 23 gennaio 2025 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha disposto l’di Marlboro, Muratti, Merit, Chersterfield, Diana, Philip Morris, L&M. Anche se si può dire che si tratta dellepiù diffuse, mancano all’appello molte. Come è intuibile, dunque, l’del 23 gennaio 2025, non essendo stato onnicomprensivo, sarà sicuramente seguito da un secondoper alcune dellerimaste escluse. L’annuncio pare essere imminente. Intanto si è partiti le Winston. Ieri, 28 gennaio 2025, è stato infatti previsto il ritocco del prezzo di alcune tipologie di pacchetti della marca Winston.