Iodonna.it - Si nasconde dietro uno schermo il disagio di una generazione: soli, isolati, alla ricerca di un senso di appartenenza che non trovano, questi giovani rischiano di compromettere il loro futuro. Uno studio fotografa l'allarmante fenomeno

“Lupitari”, “ritirati sociali”, “Hikikomori”: sono queste le etichette che descrivono una realtà sempre più diffusa tra gli adolescenti italiani. Ragazzi e ragazze che, complice la pandemia e l’iperconnessione digitale, stanno perdendo il contatto con il mondo reale, preferendo rifugiarsi in un isolamento che sembra offriresicurezza, ma che in verità li allontana dvita vera. Hikikomori, consigli per aiutare i figli a uscire dall’isolamento sociale X Ritirati sociali, il grido d’aiuto degli adolescentiA confermare questa drammatica fotografia, è un recentepubblicato su Scientific Reports, condotto dal gruppo diMUSA, Mutamenti sociali, valutazione e metodi, del CNR di Roma, in collaborazione con l’ISTAT.