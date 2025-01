Sport.periodicodaily.com - Sampdoria vs Cosenza: le probabili formazioni

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per la ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Si affrontano due delle peggiori squadre della categoria che navigano nei bassifondi della classifica con speranze di salvezza che si riducono sempre più.vssi giocherà sabato 1 febbraio 2025 alle ore 15 presso lo stadio Marassi.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I blucerchiati continuano a stazionare al quattordicesimo posto con 22 punti, una sola lunghezza di vantaggio sulla zona retrocessione. La squadra di Semplici non vince da 14 partite e la scelta di cambiare tre allenatori non ha pagato.Assai pesante anche la situazione dei calabresi, ultimi in classifica con 18 punti. Per la squadra di Alvini la salvezza appare un miraggio visto che nelle ultime dieci giornate la vittoria non è mai arrivata e nelle recenti due gare sono state incassate due sconfitte.