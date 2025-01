Ilgiorno.it - Salary guide 2025, solo l’8% dei dipendenti è felice: ecco perché

Milano, 30 gennaio– La buona notizia è che gli imprenditori lombardi sono pronti ad assumere, quella negativa che molti lavoratori vorrebbero andarsenenon si sentono adeguatamente valorizzati e retribuiti. Riserva più di una sorpresa il rapportoredatto come ogni anno da Hays Italia per monitorare i trend del mercato del lavoro. L’indagine è stata condotta su un campione di circa mille intervistati tra colletti bianchi e aziende a livello nazionale, con un focus sulla Lombardia. Per quanto riguarda la nostra regione l’81% degli imprenditori intervistati si è dichiarato pronto ad assumere nel, ma resta alta la difficoltà a trovare o trattenere i talenti da parte delle aziende nonostante il 73% dei contratti messi sul piatto sia a tempo indeterminato. Note dolenti per le aziende sono l’aumento dei costi (27%), la difficoltà a mantenere il personale (17%) e la carenza di competenze (15%).