Riapre il centro di raccolta di Pieve Santo Stefano

Arezzo, 30 gennaio 2025 –ildidi. La struttura, che si trova in località Riolo, è un’area appositamente attrezzata e custodita dove i cittadini potranno effettuare ladifferenziata di quei materiali recuperabili altrimenti destinati a smaltimento in discarica. Ildial termine dei lavori di adeguamento e ristrutturazione, svolti da Sei Toscana, che sono stati finanziati in parte con i fondi PNRR. L’investimento complessivo è stato di circa 350.000 euro, comprensivo di lavori edili e fornitura nuove attrezzature, con circa 300.000 euro finanziati dai fondi PNRR. “Si tratta di una struttura strategica per il nostro territorio che contribuirà alla gestione virtuosa dei rifiuti – dice il sindaco Claudio Marcelli –.