PORTICI: Pusher in manette, 26enne arrestato dai Carabinieri

giovane diper detenzione di droga a fini di spaccio, trovato in possesso di hashish e bilancino.Idella stazione dihannoper detenzione di droga a fini di spaccio G. C.,del posto già noto alle forze dell’ordine.Il giovane è stato visto prelevare una busta di plastica da un foro praticato in un muro, lungo via Rocco Lorenzo.Pedinato fino all’abitazione di un 43enne, C. è stato bloccato e perquisito. Nella busta un bilancino, 23 stecche di hashish e, addosso, un’altra dose di hashish e 40 euro in contante ritenuto provento illecito.Nelle tasche del cliente, invece, una dose di hashish e una di marijuana. L’uomo è stato segnalato alla Prefettura mentre C. è finito in. E’ ora ai domiciliari, in attesa di giudizio.L'articoloindaiproviene da Punto! - Il web magazine.