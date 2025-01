Ilrestodelcarlino.it - Nerd Show: la passione dei fumetti

Due leggende del fumetto e dell’animazione come Simon Bisley – la matita dietro al cacciatore di taglie Lobo, in futuro sul grande schermo interpretato da Jason Momoa – e Yoshiko Watanabe – veterana giapponese, che ha lavorato tra l’altro ad Astro Boy e La gabbianella e il gatto – sbarcano a Bologna. Sabato e domenica, infatti, torna il, con 30mila metri quadrati di esposizione, 300 stand e l’Artist alley più grande d’Italia (140 autori!), dove potrete farvi disegnare il vostro eroe preferito da professionisti della matita. Tra gli ospiti di punta, il già citato Bisley, Sio, lo spagnolo David Lopez (Wolverine, Captain Marvel), Telespalla Wolf, Francesco Mobili (Secret X-Men, Secret INvasion). Per gli artisti emergenti ci sarà la possibilità di far visionare i loro portfolio a importanti case editrici come Jundo, Arancia Studio e Mirage Comics, offrendo così ai giovani talenti una piattaforma per emergere nel mondo del fumetto.