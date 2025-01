Dailymilan.it - Milan, Yunus Musah rovina i piani di Sergio Conceiçao con una follia. Tutti i voti

Ilè stato costretto giocare in 10 dall’inizio per unadiche hato idiIlè uscito sconfitto dalla sfida di Champions League contro la Dinamo Zagabria e non ha centrato gli ottavi di finale in maniera diretta. Grandi responsabilità sono da attribuire a, che ha preso due gialli in pochi minuti e ha lasciato i suoi in dieci. La sua partita è stata, così, valutata conpessimi da parte dei maggiori quotidiani italiani.Partiamo, quindi, con il giudizio del Corriere della Sera: “Una prestazione sconcertante. Perde qualche pallone di troppo e anche le staffe: prima viene ammonito per principio di rissa con Misic, 8’ dopo nuovo cartellino per fallo plateale su Stojkovic. Cacciato al 39’.”. VOTO 4Proseguiamo riportando il giudizio della Gazzetta dello Sport: “Nervoso, mette in crisi ilconuna doppia ammonizione evitabile in 39’.