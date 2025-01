Quotidiano.net - Micro- aggressioni, sei su 10 le subiscono

E no, con ’battutine’ non intendiamo commenti ironici pronunciati perché tutti ridano. Intendiamo leverbali, discriminazioni sul luogo del lavoro subite quotidianamente da oltre 6 lavoratori su 10. Ma partiamo dalla definizione: lesono parole ostili difficili da individuare per la loro natura subdola. Nonostante il prefisso ’’ (attribuito infatti perché poste come insignificanti o vaghe all’interno di conversazioni), esse hanno un forte impatto emotivo. E passiamo dunque ai dati: il 62% dei lavoratori, secondo un’indagine di Nespresso che coinvolge la propria business community su LinkedIn, ha subìto una-aggressione. Il 70% di questi vi ha quantomeno assistito. parliamo di commenti e allusioni che si concentrano su genere, età o l’aspetto fisico (e che insistono sui rispettivi fenomeni di sessismo, ageismo e bodyshaming).